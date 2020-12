Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa, in care a precizat faptul ca nu se vor introduce noi restricții in perioada sarbatorilor și campania de vaccinare va incepe exact din 27 decembrie.Șeful statului s-a aratat in continuare ingrijorat de numarul de infectari."Chiar daca, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca restrictiile sanitare care au intrat in vigoare la inceputul saptamanii au un singur scop, respectiv protejarea populatiei si reducerea presiunii uriase care apasa pe sistemul sanitar. "Romania se confrunta cu o situatie extrem de complicata, iar restrictiile…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri o conferinta de presa de la ora 18.00 la Palatul Cotroceni. Iesirea presedintelui vine in contextul in care Romania inregistreaza azi cea mai neagra zi a bilantului de COVID-19 - aproape 3.000 de cazuri in 24 de ore.