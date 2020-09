VIDEO Iohannis: Nu văd motive pentru un nou lockdown Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vede motive pentru un nou "lockdown", in care cetatenii sa fie obligati sa stea la domiciliu din cauza epidemiei de coronavirus, insa trebuie respectate regulile sanitare.

"Nu vad motive pentru un nou lockdown, adica o situatie in care cetatenii sunt obligati sa stea la domiciliu, insa da, vedem si la noi si in alta parte cum numarul de infectari este totusi in crestere si de aceea subliniez de fiecare data: noi putem sa stapanim raspandirea epidemiei, daca respectam regulile simple arhicunoscute - purtarea mastii,…

