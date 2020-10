(VIDEO) Iohannis: „Nu ne dorim un lockdown”

Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis a anuntat ca a avut o intalnire cu "premierul Ludovic Orban și cu miniștrii cu atribuții in fondurile europene pentru a vedea stadiul pregatirii Planului național de redresare și reziliența". "Dupa cum știți, am obținut circa 80 miliarde euro, fonduri europene destinate Romaniei pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban si mai multi ministrii ca s-a analizat stadiul pregatirii palnului national de redresare si rezilienta si s-au stabolit 12 directii prioritare. ”Am obtinut la reuniunea Consiliului European din iulie circa…

- Cea mai recenta prognoza de la Banca Mondiala intarește temerile economiștilor. Și anume, criza sanitara va adanci criza economica. Romania va inregistra, in 2020 o contracție economica de aproape 6%, in timp ce cheltuielile statului vor urca deficitul catre 9,1%, scrie Agerpres.Ministrul Finantelor…

- Cițu: ”Fara criza din sanatate, deficitul bugetar ar fi fost de 1,93% din PIB”. Cat ne-a costat pandemia și cum va evolua economia pana la sfarșitul anului Pandemia cu coronavirus a generat cheltuieli suplimentare la bugetul statului de 11,62 miliarde de lei, a declarat ministrul Finanțelor…

- ”PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile…

- ”PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile…

- Promisa de fiecare guvernare in parte, construirea celor trei spitale regionale din bani europeni, proiect pornit in 2015, se lasa mult așteptata. Ministerul Sanatații anunța, intr-un raspuns pentru Libertatea, ca data estimata a inceperii lucrarilor este toamna anului 2022. Iar finalizarea, nu inainte…

- Creștere cu 14% a punctului de pensie Premierul Ludovic Orban a declarat, astazi, la Craiova, ca o creștere cu doar 14% a punctului de pensie, așa cum propune guvernul la rectificarea bugetara, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. El a facut un…