Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu exista motive pentru impunerea unei stari de urgenta. ‘Nu avem acum motive sa impunem stare de urgenta si evident in acelasi timp avem toate motivele sa introducem restrictii ca sa domolim extinderea…

- Nu avem acum motive sa impunem stare de urgența, a declarat președintele Klaus Iohannis, jurnaliștilor prezenți la Palatul Cotroceni. Președintele considera ca prin restricții extinderea pandemiei poate fi „domolita”.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nu exista motive pentru impunerea starii de urgența, iar in prezent Romania va merge strict pe aplicarea unor restricții, care au drept scop domolirea pandemiei.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, adaugand ca anul acesta ‘ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului’, adica sarbatoarea ‘in si cu familia’. Intrebat intr-o conferinta de presa la Palatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, adaugand ca anul acesta "ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului", adica sarbatoare "in si cu familia". Intrebat intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu doreste revenirea la starea de urgenta. "Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta", a spus Iohannis, dupa ce a efectuat o vizita la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) impreuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. AGERPRES/(A-autor:…

- Președintele Klaus Iohannis susține, miercuri, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, in cea mai neagra zi de la debutul pandemiei de coronavirus in Romania. Astazi au fost anunțate aproape 3.000 de cazuri de infectare, 82 de decese și peste 600 de pacienți infectați cu Covid-19 internați la ATI.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca taierea salariilor si pensiilor este exclusa. "Nu se discuta despre taieri de salarii si pensii, este exclus asa ceva. Economia a suferit un recul semnificativ in trimestrul II, care a trecut, intre timp isi revine", a spus Iohannis,…