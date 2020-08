Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, astazi, ca noul an de invatamant preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmand sa existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor, potrivit Agerpres.”Pe 14 septembrie incepe noul an scolar…

- Președintele Romaniei a facut un anunț important pentru toți elevii. Noul an școlar va incepe in 14 septembrie, iar elevii vor merge efectiv la școala. Se iau in calcul trei scenarii in funcție de numarul bolnavilor din fiecare localitate. Decizia de a inchide școlile și mutarea cursurilor online aparține…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca noul an de invatamant preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmand sa existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor. „Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca noul an școlar incepe in 14 septembrie, iar majoritatea elevilor merg efectiv la școala. Se au in vedere trei scenarii, in funcție de numarul de bolnavi din fiecare localitate, decizia fiind descentralizata local.Președintele le transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca noul an de invatamant preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmand sa existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor. ‘Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar.…

- Cele mai importante declaratii ale presedintelui Iohannis: Tema discutiei a fost inceperea anului scolar, situatia invatamantului S-au luat cateva decizii Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar Majoritatea elevilor vor merge fizic la scoala In fiecare scoala au fost elaborate trei scenarii,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca noul an școlar incepe in 14 septembrie, iar majoritatea elevilor merg efectiv la școala. Se au in vedere trei scenarii, in funcție de numarul de bolnavi din fiecare localitate, decizia fiind descentralizata local.

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: Școala incepe la 14 septembrie. Majoritatea elevilor vor merge efectiv la instituțiile de invatamant Klaus Iohannis: Școala incepe la 14 septembrie. Majoritatea elevilor vor merge efectiv la instituțiile de invatamant Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca școala…