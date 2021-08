Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania se afla in valul 4 al pandemiei de COVID-19 si efectele acestui val pandemic depind direct de gradul de vaccinare. „Ne aflam in valul patru al pandemiei de COVID- 19 si am tinut sa discut cu cei doi ministri, pe de o parte despre gradul de pregatire…

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a lansat un apel, joi, la adresa parintilor si a cadrelor didactice sa se vaccineze. Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, presedintele a precizat ca, in acest fel, parintii si cadrele didactice vor arata ca le pasa de scoala si de viitorul copiilor.…

- Fiecare dintre cele trei valuri ale pandemiei de Covid-19, in Romania, au fost precedate sau s-au suprapus cu crize politice, campanii electorale și scrutinuri de alegeri. Iar perspectiva anunțata pe toate...

- In septembrie, Romania va avea din nou, zilnic, 1.600 de noi cazuri de COVID. Cele mai multe vor fi in Bucuresti-Ilfov. Sunt cele mai recente estimari ale specialistilor in sanatate publica.

- Presedintele Klaus Iohannis nu crede ca ar trebui impuse, in prezent, in Romania, noi masuri restrictive, subliniind ca vaccinarea anti-COVID este solutia pentru prevenirea revenirii pandemiei. "Sincer, nu cred ca masurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an…

- Medicul care a vindecat cei mai mulți pacienți cu Covid-19 din Romania la inceputul pandemiei avertizeaza cetațenii cu privire la pericolul reprezentat de valul patru, provocat in mare parte de tulpina Delta. Virgil Musta le recomanda romanilor sa se bucure de aceste momente de relaxare, caci in scurt…

- ”Cred ca, daca nu ne vaccinam, ne putem astepta la un val patru mai intens si, daca reusim sa vaccinam un mare procent al populatiei si mai ales al populatiei la risc (…) ne putem astepta ca acest val patru sa fie usor gestionabil”, a spus Mihaila la postul public de televiziune. Despre ținta de a ajunge…

- „Ne aflam in fața unui paradox. Daca, ma rog, cifrele apropo de raspandirea bolii erau mai proaste, atunci ar fi cautat vinovați. Acum, daca cifrele sunt bune, și sunt bune intr-un context mai larg european, in care transmiterea a scazut la nivelul intregului continent in aceasta perioada, ne laudam…