- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale. Seful statului le cere romanilor sa isi manifeste iubirea fata de cei dragi, renuntand sa se intalneasca in aceasta perioada dificila pentru omeni. Mesajul integral transmis de seful statului care a indemnat la mentinerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis tuturor romanilor, sambata, un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care subliniaza ca impreuna, cu daruire, iubire si credinta, vom iesi invingatori din greaua incercare la care a fost supusa intreaga omenire.Dragi romani, va doresc tuturor sa intampinati…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 401 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Polițiștii și jandarmii…

- Președintele Klaus Iohannis le cere romanilor sa ramana in casa de Paști, pentru a evita raspandirea cazurilor de coronavirus. ”Avem in continuare doua sarbatori pascale. Acum, duminica, este Invierea Domnului pentru creștinii catolici, evanghelici, unitarieni, iar in cealalta duminica pentru creștinii…

- Președintele Klaus Iohannis i-a indemnat pe romani sa ramana acasa de Sarbatorile Pascale, așa cum va proceda și Domnia Sa, duminica, de Paștele Catolic. „Voi sta acasa, impreuna cu sotia mea. Vom fi doar noi doi. NU vom merge la Biserica”, a punctat Iohannis.Citește și: Bucureștenii spun…

- Presedintele Klaus Iohannis a reluat, joi, apelul catre populatie sa respecte restrictiile impuse de autoritati, in criza coronvirusului. "Dragi romani, respectați, va rog, restricțiile impuse de autoritați! Stați acasa, pentru ca doar așa putem sa ne protejam sanatatea!", a spus Klaus Iohannis. Seful…

- Patru persoane din Alba care nu au respectat masurile de izolare la domiciliu au fost amendate joi, 19 martie, cu cate 20.000 de lei. De asemenea, in ultimele zile, pe langa persoanele sancționate joi, au mai fost amendate inca noua persoane din județ, care nu au respectat masurile impuse de autoritați.…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa la Palatul Cotroceni. Declarațiile vin in condițiile in care șeful statului a anunțat, sambata, ca a decis sa decreteze starea de urgența in Romania incepand de saptamana aceasta, pentru a permite o lupta mai eficienta cu epidemia de coronavirus.…