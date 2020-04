Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul presedintelui Klaus Iohannis: „Ne confruntam cu o amenintare globala, care a schimbat brusc si radical existenta noastra. Nimeni, nicaieri in lume nu a fost cu adevarat pregatit pentru a face fata cu bine magnitudinii si vitezei cu care se propaga epidemia. Dar, in acelasi timp, niciodata in…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut miercuri un apel catre romani sa stea acasa, altfel ‘dupa sarbatori vom avea inmormantari’. ‘Dragi romani, indiferent ce va spun unii si altii, eu va spun acelasi lucru pe care il spun si medicii, in frunte cu ministrul Sanatatii, acelasi lucru pe care il spun expertii,…

- Președintele Klaus Iohannis cere sa fie anulat acordul dintre MAI și Biserica Ortodoxa, privind imparțirea Paștilor și adunarea oamenilor la biserici sa ia lumina.Declarația președintelui: ”Astazi suntem in prima zi din starea de urgența prelungita. Și, din pacate, nu avem niciun motiv de relaxare.Avem,…

- Pana sa ajunga fața in fața cu premierul și cu ministrul de Interne, dar și cu ceilalți oficiali guvernamentali chemați sa participe la ședința in care se vor discuta masurile care se impun in contextul prelungirii starii de urgența, Klaus Iohannis s-a aratat foarte nemulțumit de recentul anunț venit…

