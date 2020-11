Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, despre situația pacienților care nu mai au loc la Terapie Intensiva."Cu siguranța se vor gasi locuri. Este o tema complicata, dar extrem de importanta. Eu aduc pe tapet aceasta problema, a locurilor…

- Președintele Klaus Iohannis face marți declarații la Palatul Cotroceni. Este ziua in care 7.733 de cazuri noi de Covid au fost depistate in Romania din 30.439 de teste și 120 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, in timp de 974 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Amterior a…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Palatul Cotroceni, ca exista avizul pentru achizitionarea a 662 de paturi de Terapie Intensiva, din fonduri europene, in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19. "Accesarea fondurilor europene prin Programul Operational Infrastructura…

- Președintele Klaus Iohannis va avea astazi de la ora 17:00 la Palatul Cotroceni o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. Vor fi prezenți ministrul sanatații, Nelu Tataru, președintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, Dorel Sandesc,…

- Președintele Klaus Iohannis va avea marți, ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. la sedinta vor participa Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, Vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva,…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, prof. dr. Dorel Sandesc, si seful Sectiei…

- Presedintele Klaus Iohannis are programata, la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, Presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, Dorel Sandesc, si Seful…

- Klaus Iohannis, conferința de presa (TEXT + VIDEO) Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Președintele României, domnul Klaus Iohannis, susține miercuri, 2 septembrie a.c., ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferința…