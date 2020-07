Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania are o sansa mare sa obtina o finantare consistenta pentru urmatorii ani din partea Uniunii Europene. "In total, se negociaza sume foarte mari astazi, poate si maine (n.r. - sambata), aici, la Consiliul European. Eu sunt foarte hotarat sa ma bat pentru interesul Romaniei in asa fel incat sa obtinem un rezultat consistent. Intreaga echipa care ma insoteste si intreaga echipa si de la Reprezentanta si cei din ministere au pregatit materiale suficiente. Sunt relativ optimist ca in final pentru Romania sumele vor fi rezonabile, vor fi consistente,…