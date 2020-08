VIDEO Iohannis: În situaţii de criză, erori se întâmplă Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in situatii de criza se intampla si erori, facand referire la faptul ca datele in legatura cu formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza deschiderea anului scolar i-au fost comunicate eronat. "In situatii de criza si de incarcare nemaivazuta a spatiului public si decizional, erori se intampla. Cred ca este relativ usor de inteles ca sub aceasta presiune enorma se intampla sa comunice anumite date, care pe urma se constata a fi poate putin eronate. Eu i-am iertat pentru greseala prin care m-au expus in fata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

