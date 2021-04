Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reamintit, marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca in noaptea de Inviere restricțiile de circulație vor fi ridicate. Iohannis s-a aratat increzator in capacitatea Bisericii de a se organiza.

- Presedintele Klaus Iohannis a reamintit, marti, ca in noaptea de Inviere restrictiile de circulatie vor fi ridicate si s-a aratat convins ca Biserica se va organiza foarte bine avand in vedere pandemia de coronavirus. ‘Ne mai despart doar cateva zile de cea mai mare sarbatoare a crestinatatii, un moment…

- Crestinii vor putea participa la slujbele de Inviere si nu vor completa declaratii, spune presedintele Klaus Iohannis. Restrictiile de circulatie se ridica, in noaptea de Inviere, iar fiecare crestin va putea merge la biserica daca doreste, potrivit sursei citate. Vezi și OFICIAL: Reguli stabilite de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vor exista restricții suplimentare in noaptea de Inviere, iar restricțiile de circulație vor fi ridicate pentru ca oamenii sa poata participa la slujbele d...

- Guvernul a prelungit joi starea de alerta pentru 30 de zile și a adaugat noi prevederi pentru perioada Sarbatorilor de Paște. De asemenea, Hotararea de Guvern prevede limitarea gradului de ocupare in stațiunile de pe litoral la 70%.

- Executivul a prelungit astazi starea de alerta pentru 30 de zile și a adaugat noi prevederi pentru perioada Sarbatorilor de Paște. Potrivit documentului adoptat de Guvern, in Noaptea de Inviere sunt ridicate restricțiile de circulație. Astfel, romanii vor putea merge la slujba și pot circula pana la…

- Guvernul a prelungit joi starea de alerta pentru 30 de zile și a adaugat noi prevederi pentru perioada Sarbatorilor de Paște. De asemenea, Hotararea de Guvern prevede limitarea gradului de ocupare in stațiunile de pe litoral la 70%.

- Slujba de Inviere va putea fi oficiata normal, cu respectarea tuturor masurilor sanitare in vigoare – distanțarea fizica intre enoriași și purtarea maștii, atat pentru catolici, cat și pentru ortodocși, potrivit unor surse ale presei centrale. Restricțiile de circulație ar putea fi ridicate pana la…