Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ii indeamna joi, in Ajunul Craciunului, pe romani sa ofere celor dragi protecție și sa mențina distanța. ”Sa fim, așadar, impreuna in spirit, convinși ca solidari vom reveni in curand la o viața normala”, spune Iohannis in mesajul sau de Craciun. Alimentele INTERZISE…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Craciun, in care face din nou apel la respectarea regulilor de protejare, astfel incat sa putem reveni mai repede la o viața normala. „Din cauza epidemiei suntem nevoiți sa ne petrecem sarbatorile departe de cei pe care ii iubim atat de mult și de care…

- Mesajul de Craciun al lui Klaus Iohannis: ”Acesta este darul pe care cu generozitate il putem face cu toții de acest Craciun: sa-i protejam pe cei dragi!” Președintele Klaus Iohannis le transmite romanilor, de Sarbatoarea Nașterii Mantuitorului Iisus Hristos, ca darul cel mai generos pe care il putem…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj video cu prilejul Craciunului si le-a spus romanilor ca „darul pe care cu generozitate il putem face cu totii de acest Craciun este sa-i protejam pe cei dragi”.

- In acest an, din cauza epidemiei, suntem nevoiți sa ne petrecem sarbatorile departe de cei pe care ii iubim atat de mult și de care ne este dor, iar darul pe care, cu generozitate, il putem face cu toții de...

- Președintele Klaus Iohannis le transmite romanilor, de Sarbatoarea Nașterii Mantuitorului Iisus Hristos, ca darul cel mai generos pe care il putem face celor dragi este sa ii protejam. Va prezentam in continuare textul mesajului: ”Oriunde ne-am afla in lume, de Craciun drumurile ne…

- Președintele României, Klaus Iohannis a facut vineri niște precizari legate de procesul de vaccinare și despre cât de important este sa ne vaccinam. De asemenea, el a afirmat ca cele doua vaccinuri care vor veni în țara sunt foarte eficiente.…

- Klaus Iohannis a sarbatorit un an din al doilea mandat prezidențial cu un nou atac extrem de violent la adresa PSD. Conform președintelui, social-democrații sunt de vina pentru situația in care se afla Romania la 30 de ani de la Revoluție. ”A trecut un an de la alegerile prezidențiale. care era destinat…