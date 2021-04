VIDEO Iohannis: Guvernul pregăteşte o campanie amplă de promovare a vaccinării anti-COVID Guvernul pregateste o campanie ampla de promovare a vaccinarii anti-COVID in care vor fi implicati artisti, sportivi si politicieni, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis.

"Este nevoie de o actiune foarte ampla de constientizare. Si vom face aceste lucruri. Vor fi deschise noi si noi facilitati si posibilitati pentru vaccinare, pentru a veni noi spre cetatean, fara sa asteptam actiuni complicate din partea romanilor. Vor exista centre de vaccinare foarte accesibile din ce in ce mai mult, se va renunta la programari, la rezervari, oamenii vor putea merge sa se vaccineze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ii indeamna pe romani sa se vaccineze. El anunța pe aceasta cale o ampla campanie de vaccinare in care o sa fie implicați artiști, sportivi și politicieni. De asemenea, mai spune Iohannis, programarea la vaccinare o sa fie eliminata din acest proces. Citește…

- Cetatenii vaccinati anti-COVID-19 in strainatate cu prima doza si care vor sa faca rapelul in Romania trebuie sa aleaga un centru de vaccinare din tara noastra si sa il contacteze cu minimum 72 de ore inainte de inoculare. Ei se pot imuniza in centrele fixe fara programare – anunta Comitetul National…

- Pentru activitatea desfasurata in centrele de vaccinare impotriva COVID-19 un medic primește circa 100 de lei pe ora, un asistent medical – 50 de lei pe ora, iar un registrator, 25 de lei pe ora. Aceștia vor mai primi cateva facilitați, potrivit unei ordonanțe de urgența, adoptata joi in ședința de…

- Executivul a aprobat miercuri proiectul de lege ce permite suspendarea activitații restaurantelor care incalca regulile sanitare adoptate impotriva pandemiei de coronavirus, scrie Profit.ro . Firmele care nu respecta masurile vor putea fi sancționate, pe langa amenda cuprinsa intre 1.000 și 5.000 de…

- Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes in Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se indreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape in totalitate, relateaza Mediafax. In Israel s-a derulat cea mai rapida campanie de vaccinare anti-Covid.…

- Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes în Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se îndreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape în totalitate, relateaza Mediafax.În Israel s-a derulat cea mai…

- "Cel mai mult tin sa le multumesc cetatenilor care au inteles ca prin vaccinare ne putem recupera viata de dinainte de pandemie", a declarat Cristina Schipor, director DSP Constanta.Judetul Constanta se afla in top trei in ce priveste numarul dozelor de vaccin anti Covid administrate, la aproape 90…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca evoluția pandemiei de COVID-19 este ingrijoratoare, dar nu are in vedere un lockdown de Paște. Dupa intalnirea cu miniștrii sanatații și educației, Klaus Iohannis a spus ca planuiește sa restricționeze circulația…