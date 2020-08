Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prevazut la rectificarea bugetara fonduri substantiale destinate fermierilor afectati de seceta, a anuntat, marti, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a sustinut o declaratie de presa la finalul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban si cu mai…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca discuțiile de marți cu premierul Ludovic Orban și cațiva membri ai Executivului au vizat planul național de redresare economica, accentul punandu-se pe infrastructura și agricultura.

- „Planul de rezilienta este planul pe care il pregatim pentru a atrage fondurile europene negociate acum cateva saptamani. Guvernul lucreaza in prezent la identificarea proiectelor care vor fi incluse in acest program, iar in final speram ca toate proiectele sa fie eligibile. Eforturile Guvernului in…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la ora 17:00, o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa o ședința de lucru, la care au participat premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri.

- Ministerul Agriculturii va plati despagubiri fermierilor ale caror culturi au fost afectate de seceta din acest an, a declarat, vineri, la Craiova, premierul Ludovic Orban. Potrivit acestuia, Ministerul Agriculturii dispune de fonduri pentru plata despagubirilor, insa a aratat ca Guvernul ar putea analiza…

- "Domnule ministru Oros, v-am spus clar: trebuie finalizate evaluarile, trebuie facute verificari pe teren, prin sondaj, sa nu ne lasam numai pe ce spun unii si altii, sa stim foarte clar cine sunt fermierii afectati, ce ferme au fost afectate, care sunt suprafetele si vreau sa pregatiti cam pana…

- "Guvernul va veni cu inițiativa legislativa pentru a repara legile justiției. In saptamanile urmatoare vor fi consultari și se va lucra la proiecte pentru a fi reparate aceste legi ale justiției", a anuntat miercuri presedintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban la Palatul…