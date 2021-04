Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) va avea loc pe 27 aprilie, pe ordinea de zi fiind incluse subiecte referitoare la starea de securitate in regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania, precum si incheierea misiunii NATO Resolute Support din Afganistan, informeaza Administratia…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca este nevoie de o atenție speciala a NATO pentru flancul Estic, in condițiile in care tensiunile din zona sunt in creștere din cauza conflictului intre Rusia și Ucraina. ”Aceste chestiuni exista in toata Europa, dar pentru noi, in Romania este important…

- Fostul ministru PSD al Apararii Mihai Fifor cere presedintelui Klaus Iohannis convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru analizarea situatiei din Marea Neagra, pe fondul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia. „Suntem doar la o aruncatura de bat de butoiul cu pulbere al regiunii”, spune…

- Alte 1896 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (2-Cehia, 2-Italia, 2-Ucraina, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Spania, 1-Turcia).

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Alte 979 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate sambata, 13 februarie, in urma a 3739 de teste de laborator - 3394 primare și 345 repetate. Pe 12 februarie, reamintim, au fost anunțate 1280 de cazuri noi. Dintre cazurile confirmate in ultimele…

- In cifre absolute, s-a constatat ca anul trecut cele mai multe plangeri au venit din Rusia (13.645), Turcia (11.750), Ucraina (10.408), Romania (7.561), Italia (3.469), potrivit HotNews.ro . Iara noastra a fost condamnata in 64 de cauze din cele 82 solutionate de Curte. Ea se situeaza, practic, pe locul…