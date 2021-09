Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, in deschiderea lucrarilor Congresului PNL, ca nu a fost o campanie interna asa cum s-ar fi dorit, precizand ca „s-au spus lucruri grave”, iar viitorul președinte va trebui sa demonstreze ca PNL este in continuare cel mai important partid din Romania.Șeful…

- ​De la tribuna Congresului PNL, președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu e niciun motiv ca premierul Florin Cîțu sa-și dea demisia. „Va vad hotarâți și știu ca va doriți ca România sa câștige, sa fie condusa de un guvern în care forța motrice sa fie PNL.…

- Profesor universitar, scriitor, istoric și politolog, Stelian Tanase a susținut PNL inca din vremurile ”fesenismului” de dupa 1990. El spune, intr-un interviu publicat de Libertatea in ziua congresului PNL, ca partidul se afla intr-un punct critic, iar daca ziua de azi nu se va termina in termeni amiabili,…

- Profesor universitar, scriitor, istoric și politolog, Stelian Tanase susține, intr-un interviu publicat de Libertatea in ziua congresului PNL, ca partidul se afla intr-un punct critic, iar daca ziua de azi nu se va termina in termeni amiabili, partidul risca sa se rupa in doua. „Și-au facut praf imaginea,…

- Aflat la New York la Adunarea Generala a ONU, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va participa la Congresul PNL de sambata și a transmis un mesaj de susținere pentru premierul Cițu. Liberalii continua organizarea Congresului cu 5.000 de delegați, in condițiile in care Capitala a intrat miercuri…

- Cu privire la criza guvernamentala, el a aratat, marti, intr-o discutie cu jurnalistii care il insotesc la New York la Adunarea Generala a ONU, ca aceasta se va transa dupa congresele PNL si USR PLUS.Seful statului nu crede intr-o eventuala demitere a Guvernului dupa cele doua congrese si considera…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a anunțat, marți ca va participa la Congresul PNL care va avea loc sambata, și a spus ca in prezent premierul Romaniei nu are de ce sa-și dea demisia sau sa fie demis, potrivit transmite Agerpres. Șeful statului se afla in prezent la New York, unde conduce delegația…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”, informeaza Mediafax. Alexandru Muraru este cunoscut…