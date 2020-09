Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza ca organizarea secțiilor de votare in mai multe țari in care exista comunitați mari de romani nu va fi posibila in condițiile generate de pandemia de Covid-19, autoritațile de la București recomanda celor din diaspora sa se inscrie pentru votul prin corespondența. Termenul limita de inregistrare…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri, la romanii din diaspora sa se inregistreze pentru votul prin corespondenta la parlamentare, punctand ca nu exista nicio garantie ca se vor putea deschide sectii de votare in toate tarile. ‘Atunci cand am promovat votul prin corespondenta, poate va…

- Presedintele Klaus Iohannis face un apel la romanii din diaspora sa se inscrie pentru votul prin corespondenta, in conditiile in care nu este sigur ca toate tarile in care se afla romani vor permite organizarea sectiilor de vot."Cand am promovat votul prin corespondenta ne-am gandit ca ar…

- Romanii din Diaspora au o luna in plus, fata de anul trecut, pentru votul prin corespondenta, iar Guvernul va porni o campanie pentru a indemna romanii sa voteze in acest fel. In unele tari, s-ar putea sa nu se organizeze sectii de vot, scrie Mediafax.Pandemia da peste cap votul la parlamentare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala care permite romanilor din diaspora sa voteze timp de doua zile la alegerile parlamentare din decembrie. Actul normativ prevede ca alegatorii romani cu domiciliul/resedinta…

- Puțin peste 6.000 de alegatori romani din afara țarii s-au inscris pentru a vota prin corespondența la alegerile parlamentare din acest an, prin inregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro, relateaza Hotnews.AutoritateaElectorala Permanenta (AEP) mai anunța ca pentru votul la secția de votare s-auinscris…

- Pana in momentul de fața, peste 3.400 de alegatori romani din diaspora s-au inscris pe portalul www.votstrainatate.ro, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din acest an, relateaza Agerpres.Din cei3.449 de alegatori romani din strainatate, 2.528 au optat pentru votul princorespondenta,…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana la data de 19 august 2020, ora 15:00, a fost depasita borna de 2.500 de inregistrari ale alegatorilor romani din afara tariipe portalul www.votstrainatate.ro , dintre care 2101 au optat pentru votul…