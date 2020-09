VIDEO Iohannis: Eu tot timpul am cerut românilor să voteze oameni responsabili Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, referindu-se la "traseismul politic" inaintea alegerilor locale de la finalul lunii septembrie, ca mereu a cerut romanilor sa voteze "oameni responsabili".

Iohannis a repetat ca este impotriva "traseismului" politic.



"Acest lucru l-am spus si colegelor si colegilor din PNL si in consecinta ei vor avea o abordare cand se pregatesc pentru alegeri. Dar din calitatea de presedinte al Romaniei nu pot sa merg la un lider de partid sa ii spun pe cine sa puna si pe cine sa nu puna pe lista.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

