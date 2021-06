VIDEO Iohannis: Estonia - un campion al digitalizării şi e-guvernării; avem foarte mult de învăţat Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Estonia este cu foarte mult inaintea Romaniei in ceea ce priveste digitalizarea si e-guvernarea, context in care a aratat ca ii va incuraja pe responsabilii romani din acest domeniu sa-i contacteze pe omologii estonieni pentru o colaborare. "Este cunoscut faptul ca Estonia este un campion al digitalizarii si e-guvernarii. Este la fel de clar ca relatiile noastre foarte bune sunt o baza solida pentru o colaborare in acest domeniu. Voi incuraja pe toti responsabilii de la noi din domeniu sa contacteze pe omologii lor din Estonia si sa incercam sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

