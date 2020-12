Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, ca este "un lucru extraordinar" ca in Romania sunt mii si mii de voluntari, exprimandu-si aprecierea si gratitudinea pentru implicarea acestora in foarte multe activitati. Seful statului s-a intalnit, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Internationale a Voluntarului, cu voluntari SMURD si studenti medicinisti voluntari la Detasamentul de Pompieri "Mihai Voda" din Bucuresti. "Am dorit astazi sa ma intalnesc cu o echipa de tineri exceptionali care sunt (...) voluntari. Astazi este Ziua Internationala a Voluntarului si tin sa ii felicit si pe cei…