Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut tuturor partidelor din Coalitie sa dea dovada de maturitate si responsabilitate, in contextul crizei generate de fortarea adoptarii noului PNDL, cu toate ca USR-PLUS se opune, in timp ce Florin Citu vrea sa treaca intr-un timp cat mai rapid ordonanta de urgenta.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca este fundamental ca partidele din arcul guvernamental sa dea dovada de maturitate si responsabilitate si sa ajunga la un “numitor comun atunci cand miza este de o importanta capitala pentru romani”. „Perioada luptelor electorale s-a incheiat, guvernarea…

- Industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul „cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica”, scumpirea painii fiind imposibil de evitat in urmatoarele luni, in conditiile in care costurile sunt influentate semnificativ si de pretul ridicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a salutat, sambata, revenirea in tara a 15 cetateni romani dintre cei 16 evacuati din Afganistan in aceste zile, cu aeronava militara trimisa in acest scop, mentionand ca ei se adauga celorlalti peste 30 de cetateni romani evacuati in zilele precedente cu aeronave ale…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la recepția dedicata Zilei Naționale a Franței, ca il bucura faptul ca romani – medici și directori ai unor centre medico-sociale din Franța – au fost decorați de statul francez pentru contribuția lor esențiala in lupta impotriva pandemiei. Discursul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia, ca mai multe organizații sindicale au anunțat organizarea unei greve generale de 24 de ore la nivelul transportului aerian, in data de 6 iulie 2021. Pentru informații cu privire…

- Parlamentul European a adoptat joi un raport prin care le cere celor 27 de state membre ale Uniunii Europene sa garanteze accesul femeilor la avort, supus unor legi extrem de restrictive in unele state membre, si sa asigure in acelasi timp accesul la "o contraceptie de calitate si la preturi accesibile",…

- In timp ce pandemia a dat viața tuturor peste cap, ultima perioada ne-a demonstrat ca exista o lumina la capatul tunelului. Pentru ca foarte mulți romani au fost lipsiți de vacanțe in ultima perioada, statul o sa le ofere celor ce iși doresc sa iși ia o pauza și sa se relaxeze anumite zile libere […]…