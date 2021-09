Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a facut, astazi, un test-drive cu noul model Dacia Duster, apreciind ca aceasta e o masina „moderna” si se conduce foarte bine. Seful statului a sosit la volanul unei masini electrice, Dacia Spring, la un eveniment organizat de compania Dacia Renault in localitatea Pianu…

