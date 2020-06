Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ce masuri de relaxare vor fi introduse incepand cu data de 15 iunie, dupa o noua evaluare a evolutiei epidemiei de coronavirus in Romania. Este vorba despre a doua etapa de relaxare din starea de alerta, care expira pe 15 iunie. " Avand in vedere ca in ultima…

- Ziarul Unirea VIDEO| Noi masuri de relaxare dupa 15 iunie, anunțate de Klaus Iohannis: Ce vom putea face din nou dupa aceasta data Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Palatul Cotroceni, dupa o ședința de lucru cu membrii Guvernului Orban, pe tema epidemiei COVID-19, ca s-a ajuns la concluzia,…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa cu cateva zile inainte de etapa a treia de relaxare și a anunțat redeschiderea mall-urilor, dar și a gradinițelor și a creșelor private.

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa cu cateva zile inainte de etapa a treia de relaxare și a anunțat redeschiderea mall-urilor, dar și a gradinițelor și a creșelor private.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o conferința de presa și a anunțat ce masuri de relaxare se vor lua in Romania incepand cu data de 15 iunie, dar și ca starea de alerta va continua și dupa aceasta data. „Am avut o discuție cu Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri. Avand in vedere ca numarul de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Palatul Cotroceni, dupa o ședința de lucru cu membrii Guvernului Orban, pe tema epidemiei COVID-19, ca s-a ajuns la concluzia, ținand cont ca numarul infectarilor nu a crescut semnificativ dar nici nu a scazut semnificativ, ca „este posibil sa continuam…

- Președintele Klaus Iohannis a avut luni o noua ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la Palatul Cotroceni. La ședința au participat prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatații, Nelu Tataru,

- Președintele Klaus Iohannis a avut o ședința de urgența cu o parte din cabinetul Orban, la Palatul Cotroceni, la finalul careia a declarat ca am parcurs o etapa importanta, dar nu este cazul ca acum sa avem planuri de relaxare. El a subliniat ca astfel de masuri vor fi posibile atunci cand vor fi indeplinite…