(VIDEO) Iohannis: Donăm Patriot pentru că putem Rusia ramane cel mai mare risc pentru securitatea europeana si euroatlantica, iar in fata atacurilor Rusiei, NATO trebuie sa fie pregatita sa se apere, a declarat miercuri presedintele Klaus Iohannis, la Washington, unde participa la summitul Aliantei Atlantice. „Unitatea si solidaritatea reprezinta clar avantajul nostru strategic si s-a vazut in anii de cand a inceput agresiunea rusa impotriva Ucrainei foarte clar acest lucru”, a adaugat presedintele roman. Iohannis a spus ca „Romania si cetatenii sai beneficiaza de cea mai importanta garantie de securitate din toate timpurile”. „Vom semna maine… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

