- Declaratii Klaus Iohannis, dupa recordul negativ de infectari in Romania: Sanatatea publica e amenintata de Covid, iar politica romaneasca de PSD Klaus Iohannis, sustine miercuri de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferinta de presa. GCS a anuntat ca in ultimele 24 de ore 2.958 de persoane s-au…

- Președintele Klaus Iohannis susține, miercuri, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, in cea mai neagra zi de la debutul pandemiei de coronavirus in Romania. Astazi au fost anunțate aproape 3.000 de cazuri de infectare, 82 de decese și peste 600 de pacienți infectați cu Covid-19 internați la ATI.…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca nu și-a facut niciun test anti-Covid-19 pana in prezent, pentru ca nu a intrat, pana acum, in contact cu nicio persoana bolnava.„Nu m-am testat pentru ca nu am fost in contact cu nici o persoana bolnava. Testarile se fac atunci cand exista o banuiala. Eu port masca,…

- Situația din spitalele romanești se agraveaza pe zi ce trece. Unul dintre medicii din prima linie a luptei cu pandemie, pneumolog, trage un puternic semnal de alarma: COVID-19 a devenit mult mai agresiv, starea celor infectați degradandu-se alarmant.

- Suceava, unul dintre cele mai grav afectate judete de pandemia de COVID-19, se confrunta acum cu o noua situatie. Conform DSSP Suceava, laboratorul de testare nu mai dispune de kit-uri pentru testarea COVID. „Am avut pana astazi (joi – n.r.) kit-uri, azi s-a lucrat. De maine nu mai avem.…

- Iohannis a anuntat miercuri, dupa o sedinta la Cotroceni cu reprezentantii Guvernului, ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile, insa nu se vor introduce alte restrictii, dar nu vor fi nici noi masuri de relaxare. „Starea epidemiologica nu este buna. Ati vazut ca am avut si azi peste 600 de…

