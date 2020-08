Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, i-au prezentat un "prim draft" privind rectificarea bugetara si lucreaza in continuare, urmand ca datele sa fie prezentate public cand sunt finalizate.



"Pot sa va confirm ca am avut o intalnire cu premierul si ministrul Finantelor, fiindca am dorit sa vad cum arata situatia, insa despre date concrete va va informa Guvernul, atunci cand are proiectul pregatit si il va prezenta public", a precizat Iohannis, la o conferinta de presa, intrebat in legatura cu rectificarea…