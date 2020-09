Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre profesorul de sport din Oradea care i-a indemnat pe copii sa nu poarte masca. Este un caz „reprobabil” care nu poate fi tolerat, spune șeful statului.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vede motive pentru un asa-numit lockdown in Romania, dar ca este adeptul introducerii unor masuri mai aspre in zonele din țara cu numar mare de cazuri de Covid-19. Președintele Klaus Iohannis a mai apreciat ca, in pofida pandemiei, campania electorala…

- A mai ramas o saptamana pana la inceperea noului an școlar iar parinții se plang ca nu știu cum sa procedeze, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca pana pe zece septembrie parinții vor afla pana in 10 septembrie in ce condiții vor incepe elevii școala…

- Potrivit ministrului, anul școlar va incepe intr-adevar de la data de 14 septembrie, insa totul depinde de situația epidemiologica. "Incepem anul școlar pe 1 septembrie pentru profesori, iar cursurile de la 14 septembrie. Aceste cursuri vor incepe in funcție de situația epidemiologica. La nivelul Ministerului…

- Ministrul Educatiei spune ca scolile se vor redeschide in functie de cele trei scenarii, decizia apartinand unitatii de invatamant. "Incepem anul școlar pe 1 septembrie pentru profesori, iar cursurile de la 14 septembrie. Aceste cursuri vor incepe in funcție de situația epidemiologica. La…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, in unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar si universitar, anunta Ministerul Educatiei. Consiliul de Administratie al scolii poate propune…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca alegerile ar putea fi ținute in siguranța daca se iau masurile pentru a se evita contaminarea la vot."Situația este fluida și trebuie sa urmarim. Din acest motiv, nu pot sa va spun care va fi situația. Cu toții speram ca prin masurile luate, spream sa…

- Incepand cu data de 01.08.2020, ora 00.00, s a instituit obligativitatea purtarii mastii de protetie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in intervalul orar 18.00 24.00, in urmatoarele zone de promenada: faleze, piatete, parcuri…