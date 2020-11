Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a dat de ințeles, marți seara, ca nu va promulga legea adoptata de parlamentari ce prevede ca piețe inchise pot funcționa pe toata perioada starii de alerta. Șeful statului spune ca faptul ca majoritatea PSD din Parlament hotaraște inversul a ceea ce considera Guvernul,…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, susține ca masurile anunțate de Klaus Iohannis și Guvernul condus de Ludovic Orban vor avea efecte negative costisitoare. El susține ca a vorbit in acest sens cu premierul Orban, caruia i-a explicat de ce inchiderea piețelor nu ar fi o masura rentabila.Citește și:…

- ”Comparația cu alte țari este mai complicata, nu este o definiție universal valabila pentru starea de urgența. Ceea ce declara alta state este similar cu starea de alerta. Ea permite instituirea tuturor restricțiilor pentru a gestiona o astfel de pandemie. De aceea s-a creat lege speciala pentru…

- Președintele Klaus Iohannis avertizeaza ca Romania risca sa piarda, pe de o parte, fonduri europene in valoare de 3 miliarde de euro și, pe de alta parte, sa aiba probleme de finanțare in cazul scaderii ratingului. Totul din cauza rectificarii bugetare adoptate de Parlament, care prevede creșterea pensiilor…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri, raspunzand unei intrebari referitoare la relaxarea restrictiilor, ca ar putea fi permise manifestatiile, cu numar limitat de persoane si cu respectarea masurilor sanitare. "Va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate,…

- Guvernul a amanat reducerea numarului de ore la toate clasele, mai puțin la clasa pregatitoare, dupa ce, pe 30 iulie, Ministerul Educației anunțat ca va reduce orele la toate clasele de inceput de ciclu, adica la pregatitoare, a V-a și a IX-a. Monica Anisie a explicat ca se vor modifica, in timp, numarul…

- Cresterea numarului persoanelor infectate cu coronavirus a determinat Guvernul italian sa decida, duminica, inchiderea discotecilor in plin sezon turistic. Ordonanta a fost semnata de ministrul italian al Sanatatii si va intra avea efect pana pe 7 septembrie, anunța MEDIAFAX.Numarul persoanelor…

- Guvernul spaniol a interzis fumatul pe strazi si terase pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Unii medici sustin ca aceasta masura este necesara, in timp ce altii au rezerve in a confirma acest lucru. Societatea Spaniola de Epidemiologie a avertizat, in iunie, despre riscurile contaminarii…