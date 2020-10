Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca explicatiile privind anuntarea rezultatelor finale la alegerile locale la doua saptamani de la scrutin trebuie sa le dea fie Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), fie Biroul Electoral Central (BEC). "Eu am primit rezultatele atunci cand au aparut ele. Dar explicatiile vor trebui date fie de BEC, fie de AEP, care a gestionat aceste proceduri", a spus Iohannis intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni. Intrebat daca are informatii ca ar fi existat deficiente cu softurile, el a raspuns ca nu am primit si nici nu a solicitat astfel de informatii.…