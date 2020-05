VIDEO Iohannis: Decizia CEDO în cazul Kovesi, fără precedent Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca decizia CEDO in cazul Kovesi este "fara precedent", iar CCR are obligatia de a revizui "de indata" nu numai decizia referitoare la revocarea fostului procuror-sef al DNA, dar si orice alte decizii luate "in considerarea unor simple declaratii, fie ele si politice". "CEDO a decis ca doamnei Kovesi i-au fost incalcate drepturi fundamentale in urma deciziei CCR de revocare a sa din functia de procuror-sef al DNA. Drepturile fundamentale ale omului depasesc frontiera unui stat. Accesul liber la justitie si libertatea de exprimare sunt valori esentiale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

