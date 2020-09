Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca, daca se vor respecta normele impuse pentru adunari, probabil ca s-ar putea organiza si forme de protest.





"Este o problema interesanta. Eu as fi de parere ca, daca se respecta normele care sunt impuse si pentru alte adunari, in conditii de stricta legalitate, cred ca s-ar putea organiza si forme de protest. Cred ca autoritatile se tem de nerespectarea normelor. (...) In principiu, in masura in care s-ar respecta normele in vigoare, chestiunea s-ar putea discuta", a spus Iohannis intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni,…