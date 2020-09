Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in situatia in care va aparea o condamnare in cazul sotului sefei DIICOT, Giorgiana Hosu, cu siguranta, aceasta nu va ramane fara urmari. "Daca apare o condamnare, cu siguranta, nu va ramane fara urmari. Asta este, ca sa zic asa 'self evident'. (...) Daca se va ajunge la acest scenariu, fiti asigurata ca nu voi sta sa astept sa miste altii rotitele", a spus seful statului, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni. El a subliniat ca, in avizul negativ dat de CSM in cazul numirii sefei DIICOT, nu s-a mentionat aceasta posibila…