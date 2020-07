Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca fondurile in valoare de 80 de miliarde de euro obtinute de la Uniunea Europeana vor fi folosite pentru reconstruirea Romaniei, punctand ca in acest sens este nevoie de un plan solid, bun si aplicabil. "Este o suma foarte mare si cu acesti bani vom fi in situatia nu doar de a relansa economia Romaniei, vom fi in situatia de a reconstrui Romania, deci sa intervenim si in economie, si in marile sisteme publice. Este o veste foarte, foarte buna. Pentru a folosi acesti bani si pentru a nu ajunge in situatia sa-i avem teoretic si sa nu-i folosim,…