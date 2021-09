Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor exista si afecteaza multi romani, a declarat, miercuri, 1 septembrie, presedintele Klaus Iohannis, care a subliniat necesitatea ca Guvernul si autoritatile locale sa...

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul, Cițu a raspuns:"Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, considera ca daca deciziile privind vaccinarea anti-COVID-19 ar fi descentralizate, institutia pe care o conduce ar gasi solutii pentru cresterea acoperirii vaccinale. "Asta am zis si anul trecut, in perioada pandemiei, judetul Harghita putea…

- Noul CNA, in care USR l-a plasat pe Mircea Toma, atent cu Antena 3: trei somatii, nici o amenda, potrivit datelor de pe site-ul institutiei. Rapoartele de monitorizare arata ca faptele au fost asemanatoare, in toate cele trei cazuri: invitatii postului acuzau fara replica. In mai, in CNA au fost numiti: Mircea…

- „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 8 iulie 2021, urmatoarele decrete: – Decret de revocare din functia de membru al Guvernului a domnului Alexandru Nazare, ministrul finantelor; – Decret de desemnare a domnului Florin-Vasile Citu, prim-ministru, ca ministru al finantelor, interimar”,…

- Doua legi ce aproba Ordonante de urgenta ale Guvernului care stabilesc masuri de sprijinire a intreprinderilor din domeniul turismului, in contextul pandemiei de COVID-19, au fost promulgate, vineri, de presedintele Klaus Iohannis.