- Intrebat intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni daca ia in calcul sa decreteze stare de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, Iohannis a spus: "Nu am luat in discutie, nu s-a discutat un astfel de demers. Masurile luate, restrictiile in vigoare sunt cele pe care le cunoastem. (...) Nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, dar a precizat ca anul acesta „ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului”, adica sarbatoare „in si cu familia”.

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri dupa-amiaza o ședința pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu mai multi membri ai cabinetului. La finalul intalnirii, președintele susține o conferința de presa.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restricții impuse de lupta impotriva COVID-19. El susține ca oamenilor le va fi imposibil sa petreaca Sarbatorile așa cum o faceau in anii trecuți. „Despre sarbatorile de iarna… este…

- Presedintele Klaus Iohannis a apreciat marti ca este ciudat ca doua institutii guvernamentale sa dea rezultate diferite cu privire la incidenta cazurilor de COVID-19 si a subliniat ca Guvernul trebuie sa clarifice de urgenta aceasta situatie. "Este ciudat ca doua institutii…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat in conferința de presa desfașurata marți seara, la Palatul Cotroceni, inadvertențele aparute intre raportarea Institutului Național de Sanatate Publica și cea a Grupului de Comunicare Strategica in privința ratei de incidența a

- "Nu vad motive pentru un lockdown, o situație in care cetațenii sa stea la domiciliu. Vedem ca numarul de infectari este in creștere. Noi putem sa stapanim epidemia daca respectam regulile. Sunt lucruri atat de simple prin care putem sa reușim sa stavilim raspandirea epidemiei", a spus Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis a menționat faptul ca online-ul este mult mai bine pregatit decat era in starea de urgența, iar in acest sens atat Guvernul, cat și Ministerul Educației lucreaza cu viteza maxima. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an scolar ”Online-ul…