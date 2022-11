Stiri pe aceeasi tema

- Coridoarele Solidaritatii ar trebui sa se transforme intr-o punte pe termen lung intre UE si Ucraina si Republica Moldova, in perspectiva viitoarei lor aderari, a transmis, vineri, presedintele Klaus Iohannis.

- Razboiul din Ucraina, care are efecte globale, insecuritate energetica, penurie alimentara și instabilitate economica, nu ar trebui sa ne distraga atenția de la schimbarile climatice, spune Klaus Iohannis in cadrul conferinței ONU privind clima COP27. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie electrica și gaze naturale in regim de urgența, dupa ce Ucraina a incetat exportul de energie spre Chișinau din cauza avarierii centralelor in bombardamentele armatei ruse.De asemenea, Romania a sprijinit Republica…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine marți intr-o vizita oficiala la București și va fi primita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit agendei Administrației prezidențiale. Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie…

- Comunitatea Politica Europeana va avea urmatoarea reuniune in Republica Moldova, la Chișinau. Aceasta poate fi considerata cel mai important eveniment internațional din Republica Moldova, de la momentul cand și-a proclamat independența. Decizia in acest sens a fost luata la propunerea președintei Maia…

- Romania are sanse mai mari sa intre in spatiul Schengen, in actuala conjunctura de securitate, afirma presedintele Klaus Iohannis. El se afla la Praga, unde participa la prima reuniune a Comunitatii Politice Europene, din care fac parte, pe langa statele membre ale Uniunii, alte 17 tari, printre care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 6-7 octombrie, la prima reuniune a Comunitații Politice Europene si la reuniunea informala a Consiliului European, care se desfașoara la Praga, informeaza Administrația Prezidențiala. „Prima reuniune a Comunitații Politice Europene,…

- O noua runda de consultari in format restrins cu lideri globali a avut loc la inițiativa președintelui SUA, Joe Biden. Alaturi de alți lideri mondiali, la discuții a fost invitat și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța Serviciul presa al instituției prezidențiale de peste Prut. Șeful de la…