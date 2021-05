Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde digital va inlesni libera circulație in Uniunea Europeana, dar acesta nu trebuie sa duca la discriminare intre cetațenii UE, a spus Klaus Iohannis. Declarația a fost facuta inainte de summit-ul Consiliului European, unde va fi discutat și acest subiect.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, inaintea participarii la Consiliul European, ca certificatul COVID, „intr-un timp rezonabil de scurt, trebuie sa fie la dispozitia cetatenilor europeni”, aceasta fiind una dintre temele discutiei. „Trebuie sa avem grija sa nu duca la discriminari intre cetatenii…

- In Comitetul European al Regiunilor, dezbatere privind libera circulație in timpul pandemiei COVID-19 (Certificat verde digital) și extinderea producției de vaccin The post Comitetul European al Regiunilor, dezbatere privind libera circulație in timpul pandemiei COVID-19 (Certificat verde digital) și…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi a vorbit despre testarea gratuita de tip PCR pentru COVID-19, necesara pentru certificatul digital al celor care nu s-au vaccinat sau care nu au trecut prin boala. „In discuțiile și dezbaterile din PE, in ceea ce privește regulamentul privind certificatul verde digital,…

- Parlamentul European si-a adoptat joi pozitia de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulatie in Europa in timpul pandemiei, eurodeputatii fiind de acord ca noul "certificat UE COVID-19" - in locul "adeverintei electronice verzi", conform propunerii…

- Certificatul verde digital, cea mai recenta initiativa a Comisiei Europene, nu este un pasaport si nici o conditie prealabila pentru libera circulatie, dar acest document standard, acceptat de toate statele membre, va functiona ca un facilitator al calatoriilor, a declarat, marti, comisarul european…

- In incercarea de a impulsiona turismul, grav afectat de pandemie, Comisia Europeana a prezentat miercuri propunerea pentru certificatul digital de vaccinare, valabil la nivel comunitar. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un rezultat…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi i-a solicitat intr-o scrisoare președintelui CE, Ursula von der Leyen, o informare corecta și susținuta despre „certificatul verde digital”: „Acesta nu trebuie sa impiedice, sub nicio forma, libera circulație a cetațenilor”. „Intr-o scrisoare adresata președintelui…