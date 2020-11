Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de 1 Decembrie, care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf, va fi extrem de restransa, fara parada militara si fara participarea publicului larg, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis.

- Ceremonia de 1 Decembrie, care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf, va fi anul acesta, in contextul pandemiei, extrem de restransa, fara parada militara si fara participarea publicului larg, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, despre ce se va intampla de Ziua Naționala. "Cu siguranța vom fi impreuna in spirit ca o națiune puternica, de 1 Decembrie. Din acest motiv am decis ca ceremonia care avea loc in fiecare an la…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca Ziua Naționala va fi celebrata fara parada militara și fara participarea publicului larg. "In acest an vom onora curajul și sacrificiilor inaintașilor noștri facand noi inșine sacrificiul de a renunța la bucuria…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale in piata Arcului de Triumf din Bucuresti cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum…

- Ceremoniile oficiale din piata Arcului de Triumf din Bucuresti dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura in acest an fara participarea publicului si vor dura maxim o ora, potrivit unei decizii aprobate joi de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. „Se propune aprobarea organizarii…

- CNSU propune Guvernului organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a Romaniei in piața Arcului de Triumf din municipiul București, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum și in...

- Premierul Ludovic Orban a spus ca nu va fi parada militara de 1 Decembrie și nici petreceri private de Revelion, masurile fiind luate pentru a reduce numarul persoanelor care s-ar putea infecta cu noul coronavirus. Orban a precizat ca anul acesta, Ziua Nationala se va sarbatori cu respectarea regulilor…