Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, in cadrul ceremoniei de inaugurare a sediului Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta (E-ARC), ca acesta reprezinta un "instrument absolut necesar", exprimandu-si convingerea ca acesta va aduce valoare adaugata in contextul geo-politic actual. "Ma bucur sa particip astazi la inaugurarea sediului Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, o initiativa a Romaniei, implementata cu energie si eficienta. Este un pas important in operationalizarea centrului si contez si pe mai departe pe aceeasi energie si eficienta in demersurile de constructie institutionala…