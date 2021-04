Centrele de vaccinare anti-COVID drive-thru sunt "un succes", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, care a adaugat ca este o noua etapa a campaniei de imunizare in care nu va mai fi nevoie de niciun fel de birocratie.



El a vizitat, in Piata Constitutiei, primul centru de vaccinare anti-COVID de tip drive-thru deschis in Bucuresti.



"Faptul ca bucurestenii vin sa se vaccineze in numar mare este foarte imbucurator. Acest tip de centru de vaccinare este un succes si vor aparea tot mai multe centre de acest tip", a spus presedintele Iohannis.





…