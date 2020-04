Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, marti, propunerea ca persoanele in varsta sa fie duse in carantina, sustinand ca aceasta este ‘inumana” si ”totalitara’. ‘Dragii mei, asa ceva nu se va intampla. Este inacceptabil. Noi traim intr-o societate libera, o societate care se protejeaza in cazul epidemiei,…

- Președintele Klaus Iohannis a catalogat ca fiind aberanta propunerea lui Streinu Cercel privind carantinarea persoanelor de peste 65 de ani in plina epidemie de coronavirus. „In niciun caz masurile de relaxare nu vor fi anunțare de cineva care vrea sa se reprofileze politic. Am avut un exemplu de așa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca dupa 15 mai se poate intra intr-o faza de relaxare a masurilor impuse de autoritati din cauza epidemiei de coronavirus, doar daca numarul infectiilor si cel al deceselor scade. „Este timpul sa ne gandim la ceea ce se numeste un plan de relaxare atunci…

- Președintele Klaus Iohannis participa la o noua ședința de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. Cele mai importante declarații ale Președintelui Iohannis Vreau sa va mulțumesc pentru ca ați respectat masurile in aceste zile de sarbatoare. Sunt foarte bucuros sa constat…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat intr-o conferinta de presa, sustinuta la sediul Ministerului Afacerilor Interne, noile masuri care se vor aplica in Romania, prin Ordonanta Militara numarul 4. Printre ele, Vela s-a referit si la persoanele in varsta de 65 de ani, care vor beneficia de masuri…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu atrage atenția Guvernului ca noile restricții anunțate sunt greu de aplicat daca nu se creeaza și cadru legislativ în acest sens. Liderul PSD a declarat pentru HotNews.ro ca autoritațile locale nu pot interveni pentru a ajuta persoanele varstnice daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca a hotarat cu reprezentantii Guvernului pregatirea unor masuri de supraveghere electronica, pentru persoanele care se afla in izolare sau carantina. "Am convenit pentru aceasta perioada sa pregatim pentru persoanele care sunt in carantina sau in izolare…

