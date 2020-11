Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis nu crede ca PNL va pierde alegerile parlamentare, ci le va caștiga și impreuna cu alte partide democratice va face o majoritate in Parlament pentru pastrarea social-democraților in afara deciziei politice. ”Sincer, nu cred ca PNL va pierde alegerile. Eu cred ca va castiga…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Palatul Cotroceni, ca dupa alegerile parlamentare se asteapta la un guvern PNL si la o majoritate in Legislativ in jurul acestui partid. "Sincer, nu cred ca Partidul National Liberal va pierde alegerile. Eu cred ca va castiga alegerile si impreuna cu…

- Președintele Klaus Iohannis susținea, in luna aprilie, ca nu va fi de acord cu organizarea de alegeri, daca situația epidemiologica va fi grava. Intre timp, Iohannis s-a razgandit și a explicat ca este vina PSD, asta pentru ca este nevoie de un nou Guvern, construit in jurul PNL, care sa nu fie sabotat…

- Președintele Klaus Iohannis va susține, astazi, o conferința de presa, de la ora 19. Iohannis va da explicații presei dupa discuția cu inalți oficiali din sanatate, care va avea loc astazi, de la ora 15.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marți, 10 noiembrie, ora 15:00, la Palatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 05 noiembrie 2020, ca masurile luate pana in prezent nu mai sunt suficiente si este nevoie de masuri mai ferme pentru controlul pandemiei de COVID-19. "Am avut astazi aproape 10.000 de cazuri noi de persoane care s-au imbolnavit, am avut si astazi multi,…

- Usor de zis, greu de facut. Asta se poate spune despre solutia privind cresterea gradului de testare pentru Covid-19. Desi metoda e considerata un mod de a controla pandemia, piedicile intampinate sunt considerabile.

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta la Cotroceni, unde vor participa premierul Ludovic Orban si mai multi ministri ai Cabinetului. La ora 18.00, seful statului va sustine traditionala conferinta de presa.

- Președintele Klaus Iohannis a retrimis in Parlament legea prin care Legislativul stabilește data alegerilor parlamentare. Legea a fost declarata constituționala, cu toate ca incalca cutume create in cei 30 de ani de democrație. Daca actul normativ intra in vigoare pana la data de 6 decembrie, data stabilita…