Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca in Romania si in Uniunea Europeana campania de vaccinare anti-COVID-19 incepe duminica. "In ce priveste campania de vaccinare, pot sa va confirm, campania de vaccinare incepe in Romania si in toata Uniunea Europeana exact pe data de 27, duminica. Se incepe cu o prima transa, mai degraba simbolica, dar deja imediat dupa Craciun incep sa vina urmatoarele transe de vaccin si asa se va continua, pana cand toata populatia beneficiaza de vaccin", a spus seful statului. El a subliniat ca "aceste vaccinuri sunt sigure, sunt eficiente,…