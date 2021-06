Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți psihopedagogi pentru elevi și un grup anti bullying in fiecare școala. Asa vrea Ministerul Educației sa previna și sa rezolve cazurile de violenta psihologica din școli. In acest moment, fiecare consilier școlar are in grija aproximativ 1.

- Agenda presedintelui Iohannis la summitul NATO de la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Conceptele strategice ale NATO în urmatorii 10 ani sunt principala tema de discuție a liderilor Alianței Nord-Atlantice, care se reunesc astazi la Bruxelles. Se va discuta…

- Romania se situeaza pe locul 15 la nivel european si pe locul 28 la nivel global in ceea ce priveste administrarea ambelor doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, a informat, marti, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, in cadrul unei conferinte de presa, la Palatul Victoria.…

- In perioada 1-6 iunie se va desfașura la nivel european proiectul EUROPEAN MILE. Aceasta este o inițiativa susținuta de programul Erasmus + Sport al Comisiei Europene și este coordonata de ISCA Danemarca in cadrul campaniei NowWeMOVE. La nivel național proiectul este coordonat de Asociația Județeana…

- Romania se pregatește sa vanda in strainatate și sa doneze cantitatea de vaccinuri AstraZeneca nefolosite in țara, a declarat duminica seara, la Digi24, șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Apetitul, sau adresabilitatea pentru acest vaccin, a scazut foarte mult. Este cumva un trend…

- Testarea de interconectare realizata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) cu grupul tehnic de lucru de la nivel european s-a realizat cu succes. Sistemul informatic aflat in dezvoltare la STS faciliteaza generarea certificatelor digitale UE privind COVID, transmiterea elementelor de siguranța…

- Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat astazi ca Romania se afla pe locul sase la nivel european la vaccinarea cu doza completa si pe locul 18 la nivel global. „Toate activitatile de pana acum claseaza Romania pe locul sase, daca este sa ne uitam la vaccinare cu doza completa,…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a confirmat marti ca Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare.