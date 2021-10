Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a primit cifrele bilanțului Covid-19 și arata ca avem peste 330 de decese și aproape 15.000 de cazuri noi. Iohannis a spus ca este foarte ingrijorat pentru situația epidemiologica. ”Sunt foarte ingrijorat! Am primit datele de astazi și avem aproape 15.000 de cazuri,…

- Autoritațile au confirmat marți 11.049 infectari dupa efectuarea a 73.382 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 208 persoane infectate, in vreme ce la ATI, numarul pacienților internați a ajuns la 1.267.Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul testelor efectuate in ultimele zile:Bilanț COVID…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).In același interval de timp au fost inregistrate 145 de decese, 1 la categoria de varsta 20-29 ani, 8 la categoria de varsta 40-49 ani, 14 la categoria de varsta 50-59 ani, 35 la categoria…

- De la ultima raportare, la nivel national 3.929 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 18.645 de teste RT-PCR si 28.804 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 675 pacienti. Pana astazi, 14 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.126.582 de cazuri…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata 1.568 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, 28 de persoane au decedat. La ATI sunt internati 358 de pacienti cu Covid-19, numarul lor fiind in crestere, informeaza Hotnews . 1.568 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus…

- Ministerul iranian al Sanatatii a anuntat pentru ultimele 24 de ore 27.444 de cazuri si 250 de decese asociate, aducand totalul la 3,5 milioane de contaminari si 87.624 de decese, potrivit AP. Marti, Iranul a intrat intr-o noua faza a restrictiilor - a cincea carantina impusa in tara pana in prezent,…

- Astazi, 9 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.389 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.656 de persoane au fost…

- Au fost raportate noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise joi, 8 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 70 decese raportate; 67 dintre acestea sunt mai vechi și au fost introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. 57…