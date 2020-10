Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca le-a solicitat premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ‘sa evalueze in timp real necesarul de paturi de la terapie intensiva’ si a subliniat ca, in contextul pandemiei de COVID-19, ‘nu ne putem permite supraaglomerarea spitalelor’.…

- UPDATE – Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, cresterea capacitatii de testare pentru coronavirus, precum si a numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva. Precizarile au fost facute in debutul sedintei de guvern. ‘Cresteti in continuare capacitatea…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), a izbucnit in ras, in timpul emisiunii „Marius Tuca Show”, la declaratiile lui Nelu Tataru, despre situația cazurilor COVID-19 in Romania, atunci cand realizatorul l-a rugat sa explice ce a vrut sa spuna ministrul Sanatații. Marius…

- Ministru Sanatații, Nelu Tataru, i-a prezentat premierului Ludovic Orban intr-o ședința de Guvern cate locuri sunt la ATI pentru pacienții diagnosticați cu noul coronavirus.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea OBLIGATORIE a maștii in aer liber„Dupa cum știți, in…

- Raed Arafat reclama, de mai bine de o saptamana, ca nu mai sunt paturi la terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus. Cel care l-a contrazis este chiar ministrul Sanatații, Nelu Tataru.La ATI, in acest moment, sunt internați 286 de pacienți cu coronavirus, conform ultimei raportari,…

- Numarul de paturi de terapie intensiva la Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" si la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" din Bucuresti va fi suplimentat in perioada urmatoare, a anuntat, duminica, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Acesta a declarat intr-o conferinta…