Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți seara, intr-o conferința de presa despre schimbarile la legile justiției și despre activitatea actualului ministru, Catalin Predoiu, pe care magistrați l-au criticat. "Personal, am fost un promotor al luptei anticorupție. Nu mi-am schimabt opinia…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca veștile privind apariția unui vaccin impotriva coronavirusului sunt bune, insa mai sunt de parcurs cateva etape pana el va fi disponibil pentru populație. Șeful statului a subliniat ca, pana atunci, singura soluție o reprezinta „restricțiile severe”,…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, de la Palatul Cotroceni, despre situația epidemiologica din Romania și despre locurile la ATI."Situația epidemiologica atat la nivel european, cat și la nivel național se agraveaza, din pacate, constant și numai in ultima zi am avut peste 100 de…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti de la ora 17:00, o sedinta, la Palatul Cotroceni, privind evaluare si prezentarea masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID 19.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marti, 27 octombrie a.c., ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare…

- Stadiul cooperarii bilaterale romano-elvetiene si gestionarea pandemiei de COVID-19 s-au aflat printre temele discutiei care a avut loc luni intre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Confederatiei Elvetiene, Simonetta Sommaruga, la solicitarea partii elvetiene. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Direcția Generala anticorupție a demarat un concurs in cadrul caruia toți cetațenii cu varsta peste 17 ani pot realiza astfel de filmulețe, avand șansa de a fi premiai in cadrul Galei Integritații. Chiar și in plina pandemie, corupția continua sa fie un fenomen care se manifesta cu pregnanța in Romania,…

- Lupta împotriva pandemiei de Covid-19 se intensifica în Uniunea Europeana. Cehia și Slovacia se confrunta cu o creștere a infecțiilor, iar oficialii au decis revenirea la masuri de restricție dure. Astfel, începând de miercuri, 30 septembrie,…

- La nivel național, pana la finalul saptamanii trecute, 5,4 % dintre persoanele infectate cu SARS COV2 de la inceputul pandemiei erau cadre medicale. Adica 4.266 de cadre medicale se infectasera cu coronavirus, cele mai multe dintre ele in timpul exercitarii profesiei. Și-au facut datoria, chiar daca…