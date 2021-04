Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca a convocat pentru luni o intalnire cu responsabilii care lucreaza la Planul național de redresare și reziliența, in contextul in care Comisia Europeana a...

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a convocat pentru luni o intalnire cu responsabilii din Guvern si din alte zone care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta. Seful statului a adaugat ca va fi evaluata prima opinie a Comisiei Europene cu privire la PNRR si vor fi discutii despre…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a trimis Comisiei Europene toate componentele extinse din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul de resort Cristian Ghinea va discuta aplicat la Bruxelles in perioada 12-16 aprilie. „Toate tarile care au prezentat public…

- Deputatul PNL, Maria Gabriela Horga, susține intr-o postare pe pagina de Facebook ca este o mare victorie inființarea Fondului de capital de risc pentru IMM-urile inovative. Alaturi de ea printre suporteri s-a numarat președintele PNL, Ludovic Orban și deputatul Ionel Danca: ”Inființarea Fondului…

- Spitalele, școlile, mediul, slujbele - prioritați in Planul de Redresare Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Proiectele românești aferente Planului Național de Redresare și Reziliența vor viza, în principal, spitalele, școlile, mediul și locurile de munca, a declarat ieri presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca discutiile avute in ultima perioada cu membri ai Guvernului au vizat pregatirea proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta, aratand ca acestea vor viza, in principal, spitalele, scolile, mediul si locurile de munca. "Pana in aprilie,…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, de la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, o intalnire de lucru cu vicepremierul Dan Barna și ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, din partea USR PLUS, despre Planul Național de Redresare și Reziliența și bugetul pe 2021. La intalnire este așteptat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca firmele romanesti vor continua "sa dea faliment pe banda rulanta", in timp ce in Guvern premierul Florin Citu "ii da in cap" ministrului Economiei. "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretentii poti avea de…