- Sedinta Parlamentului pentru investirea Guvernului Florin Citu a inceput miercuri. Sedinta este condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 363 de parlamentari din cei 455 validati. Toti ministrii propusi au fost avizati favorabil de comisiile…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a afirmat, miercuri, in sedinta de plen, ca Romania se schimba si ca in urma cu patru ani la tribuna Parlamentului stateau Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar acum unul este in inchisoare, iar celalalt a fost trimis in judecata.

- Liderul deputatilor UDMR Csoma Botond a declarat, miercuri, in plenul Parlamentului, ca este nevoie de un guvern care sa fie atent la nevoile comunitatilor din Romania si care nu considera minoritatile nationale ca fiind un pericol pentru siguranta nationala. "Nu stam la coltul strazii sau in alte…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis, potrivit carora social-democrații sunt „vinovați moral” pentru tragedia de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. ”Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!”, a…

- "Vor mari categoric TVA-ul. Avem abordari diferite. Noi vrem sa mergem pe impozitarea marilor venituri. Ei vor protejeze marile venituri. De fapt, marirea TVA-ului o suporta intreaga populatia", a spus Marcel Ciolacu, la B1 Tv. Liderul PSD a spus ca social-democratii propun impozitarea progresiva…

- Robert Cazanciuc a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj foarte clar prin faptul ca a trimis Parlamentului pentru reexaminare legea prin care Legislativul poate stabili data alegerilor si nu Guvernul, si anume ca alegerile vor avea loc in varf de pandemie. Seful Senatului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept, relateaza Agerpres."Pilonul statului de drept este CCR.…